Rostic's устранил неполадки в работе IT-инфраструктуры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сеть ресторанов быстрого питания Rostic's устранила проблемы в работе IT-инфраструктуры после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь, как отметили в организации, пользователи могут оформлять заказы с помощью любых ресурсов. В компании также попросили прощения за доставленные неудобства.

"Ждем вас в наших ресторанах", – сказано в заявлении.

О массовом сбое в работе Rostic's стало известно в среду, 30 июля. Неполадки наблюдались в точках по всей стране. В частности, посетители сети фастфуда не могли оформить заказ ни через приложение, ни на кассах самообслуживания.

Больше всего жалоб поступало из Тверской области, Москвы, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и Ленинградской области. Спустя время в компании сообщили, что у них произошел кратковременный сбой в работе IТ-инфраструктуры.

