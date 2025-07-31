31 июля, 10:15Технологии
Rostic's устранил неполадки в работе IT-инфраструктуры
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская сеть ресторанов быстрого питания Rostic's устранила проблемы в работе IT-инфраструктуры после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Теперь, как отметили в организации, пользователи могут оформлять заказы с помощью любых ресурсов. В компании также попросили прощения за доставленные неудобства.
"Ждем вас в наших ресторанах", – сказано в заявлении.
О массовом сбое в работе Rostic's стало известно в среду, 30 июля. Неполадки наблюдались в точках по всей стране. В частности, посетители сети фастфуда не могли оформить заказ ни через приложение, ни на кассах самообслуживания.
Больше всего жалоб поступало из Тверской области, Москвы, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и Ленинградской области. Спустя время в компании сообщили, что у них произошел кратковременный сбой в работе IТ-инфраструктуры.
Клиенты российской сети фастфуда Rostic's пожаловались на сбой