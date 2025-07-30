30 июля, 20:36Технологии
Массовый сбой произошел в работе Rostic's
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Массовый сбой произошел в работе сети ресторанов быстрого питания Rostic's. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Неполадки наблюдаются в точках по всей стране. В частности, посетители сети фастфуда не могут оформить заказ ни через приложение, ни на кассах самообслуживания.
Больше всего жалоб поступает из Тверской области (17%), Москвы (14%), Свердловской области (12%), Кабардино-Балкарской Республики (11%) и Ленинградской области (10%).
В своем телеграм-канале Rostic's сообщил, что в сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры.
"Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении", – добавили в сети ресторанов.
Ранее с техническими неполадками столкнулась торговая сеть "Вкусвилл". Пользователи указывали на проблемы в оформлении заказов, а также при переходе во вкладку каталога. Спустя примерно четыре часа компания возобновила работу в штатном режиме.
До этого владелец магазинов "Дикси", входящих в группу "Магнит", назвал недостоверной информацию о сбоях в работе сети. Подобные слухи начали распространять телеграм-каналы.