Массовый сбой произошел в работе Rostic's

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовый сбой произошел в работе сети ресторанов быстрого питания Rostic's. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки наблюдаются в точках по всей стране. В частности, посетители сети фастфуда не могут оформить заказ ни через приложение, ни на кассах самообслуживания.

Больше всего жалоб поступает из Тверской области (17%), Москвы (14%), Свердловской области (12%), Кабардино-Балкарской Республики (11%) и Ленинградской области (10%).

В своем телеграм-канале Rostic's сообщил, что в сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры.

"Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении", – добавили в сети ресторанов.

Ранее с техническими неполадками столкнулась торговая сеть "Вкусвилл". Пользователи указывали на проблемы в оформлении заказов, а также при переходе во вкладку каталога. Спустя примерно четыре часа компания возобновила работу в штатном режиме.

До этого владелец магазинов "Дикси", входящих в группу "Магнит", назвал недостоверной информацию о сбоях в работе сети. Подобные слухи начали распространять телеграм-каналы.