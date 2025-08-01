СДЭК сообщил о штатной работе всех своих систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все системы логистического оператора СДЭК функционируют в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В пресс-службе уточнили, что к настоящему моменту были завершены технические работы, которые могли вызвать кратковременные сбои.

"Команда СДЭК приносит извинения за доставленные неудобства", – добавили в сообщении.

Информация о неполадках в системе компании ранее появилась в СМИ. Согласно данным сервиса Downdetector, к 19:14 по московскому времени 81 пользователь пожаловался на работу СДЭК в течение последнего часа. Всего за сутки было зарегистрировано 292 жалобы.

Немногим ранее сеть аптек "Столичка" частично восстановила работу после сбоя, произошедшего 29 июля. Клиентам было недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности. Сейчас же эти сервисы работают в обычном режиме. Полное восстановление завершится в ближайшее время.

До этого массовый сбой наблюдался в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщали, что после обновления приложения им перестали приходить уведомления и сообщения, а также не прогружались различные медиафайлы в чатах.

