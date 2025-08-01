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Сеть аптек "Столичка" частично восстановила работу после сбоя. Сервисы бронирования на сайте и в приложении снова доступны, заявила пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 августа для покупателей открыты 1 000 аптек "Столички", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе не подтвердили утечку персональных данных клиентов и уточнили, что полное восстановление завершится в ближайшее время.

Некоторые магазины сети аптек "Столички" приостановили работу по техническим причинам 29 июля. В частности, клиентам было недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности.

К расследованию причин инцидента был привлечен Роскомнадзор. Специалисты не обнаружили признаков DDoS-атак на сеть.