Сбой в СДЭК не давал принимать и выдавать товары

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Сбой в работе сервисов СДЭК отразился на работе пунктов выдачи, невозможно было принимать и выдавать заказы, рассказали сотрудники службы доставки в беседе с ТАСС.

В компании отметили, что программа не работала в течение 1,5 часа. Сейчас все работает штатно, неполадки сохранились только на отображении статуса заказа. В СДЭК выразили надежду на то, что ситуация скоро изменится.

О сбоях в работе компании стало известно 4 августа. Пик неполадок пришелся на 10:30, пользователи массово жаловались на трудности при попытке воспользоваться онлайн-сервисами. Проблемы также затронули мобильные приложения и веб-версию сайта.

Неполадки в работе компании отмечались и 1 августа, за сутки зарегистрировали 292 жалобы. Спустя время СДЭК сообщил, что кратковременные сбои могли быть вызваны техническими работами.

