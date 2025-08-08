Сеть аптек "Столички" возобновила работу после сбоя

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сеть аптек "Столички" возобновила работу после технического сбоя. В настоящее время завершается восстановление программы лояльности, сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, покупатели могут забронировать лекарства на сайте или в мобильном приложении. Все баллы пользователей были сохранены, и в ближайшее время ими можно будет воспользоваться.

Учетки персональных данных в результате хакерской атаки не произошло. Специалисты намерены завершить восстановление в течение нескольких дней.

О сбое в работе сети аптек "Столички" и "Неофарм" стало известно 29 июля. Магазины временно приостановили работу по техническим причинам. К расследованию причин инцидента был привлечен Роскомнадзор.

Через несколько дней "Столички" начали восстанавливать деятельность. Пользователи вновь получили возможность просматривать каталог товаров и бронировать препараты в ближайшей аптеке.

