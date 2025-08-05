Сеть аптек "Столички" восстановила работу 98% офлайн-точек

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Сеть социальных аптек "Столички", которая относится к холдингу "Неофарм", восстановила работу 98% своих офлайн-точек. К настоящему моменту открыты свыше 1,5 тысячи аптек, передает РИА Новости заявление представителей компании.

В пресс-службе компании подчеркнули, что технические специалисты незамедлительно отреагировали на хакерскую атаку. Приоритетом в работе экспертов было скорейшее возобновление работы аптек.

В данный момент технические специалисты продолжают работать над восстановлением внутренних сервисов сети. При этом сотрудники компании продолжают свою работу в штатном режиме. Представители сети подчеркнули, что они получат зарплату в полном объеме и в срок.

Вместе с тем специалисты завершают восстановление работы программы лояльности. К настоящему моменту сайт и приложение сети работают без перебоев. Пользователи вновь получили возможность просматривать каталог товаров и бронировать препараты в ближайшей аптеке, уточняется в сообщении.

"Своевременно принятые меры защиты позволили в кратчайшие сроки справиться с хакерской атакой и ее последствиями. Персональные данные клиентов остались в сохранности, компания гарантирует отсутствие утечки. При дальнейшем распространении дискредитирующей, не соответствующей действительности информации мы будем отстаивать свои законные права в суде", – подчеркнула руководитель сети Маргарита Массалютина.

Отмечается, что довести восстановительные работы до конца планируется в течение нескольких дней.

О сбое в работе сети аптек "Столички" и "Неофарм" сообщили 29 июля. Уточнялось, что магазины временно приостановили работу по техническим причинам.

Спустя несколько дней "Столички" начали восстанавливать деятельность. К 1 августа работу возобновили около тысячи торговых точек.

