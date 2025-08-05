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05 августа, 16:28

Технологии

РКН не подтвердил утечку информации о клиентах аптек "Столички" и "Неофарм"

Фото: 123RF/zamrznutitonovi666

Роскомнадзор не имеет доказательств утечки данных клиентов аптек "Столички" и "Неофарм". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Агентство "Москва".

О сбое в работе сети аптек "Столички" и " Неофарм" сообщили 29 июля. Уточнялось, что магазины временно приостановили работу по техническим причинам.

Спустя несколько дней "Столички" начали восстанавливать деятельность. К 1 августа работу возобновили около тысячи торговых точек.

До этого сбой в работе СДЭК отразился на работе пунктов выдачи. В компании отметили, что на протяжении 1,5 часа не было возможности выдать и принять товары. В настоящее время ПВЗ работают в штатном режиме.

Технические проблемы возникли у сетей аптек "Столички" и "Неофарм"

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