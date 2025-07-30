Эксперт Шарамок: защитить себя от утечки персональных данных невозможно

В Совете Федерации назвали недостаточной защиту информационной инфраструктуры и персональных данных после кибератаки на авиакомпанию "Аэрофлот". При этом от активности хакеров страдает и другой российский бизнес. Как бороться с этим явлением, разбиралась Москва 24.

"Явно недостаточно"

В России необходимо доработать законодательство о защите информационной инфраструктуры и персональных данных, заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.





Андрей Клишас председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству События последних дней говорят, что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы), оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере.

Закон об оборотных штрафах вступил в силу в мае 2025 года. Согласно документу, компаниям и ИП за утечку персональных данных может грозить штраф до 15 миллионов рублей при первом нарушении и до 3% от суммы выручки – при повторном. Кроме того, предусмотрена ответственность для физических и должностных лиц. Максимальный штраф для первой категории составляет 400 тысяч рублей, для второй – 600.



Заявление Клишаса прозвучало на фоне череды масштабных IT-сбоев. В частности, 28 июля с хакерской атакой столкнулась авиакомпания "Аэрофлот", в результате чего были отменены и задержаны десятки рейсов. Кроме того, за сутки перевозчик понес убытки на 259,2 миллиона рублей, сообщал РБК со ссылкой на источник. Стабилизировать расписание полетов удалось только к утру 30 июля, отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, с проблемами столкнулись сети аптек "Столички" и "Неофарм". 29 июля у них перестало работать онлайн-бронирование лекарств и стал невозможен просмотр данных по программе лояльности.

Ранее "беспрецедентной кибератаке" 14 июля подвергалась сеть магазинов "Винлаб", сообщали ее владельцы. Из-за этого перестала работать часть сервисов компании, а более 100 торговых точек по всей стране были вынуждены временно закрыться. О возобновлении их деятельности собственники сообщили 22 июля.

"Высочайшие штрафы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В перспективе кибератаки на российскую инфраструктуру продолжатся. В этом главным образом заинтересована Украина, заявил News.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, из-за неудач на фронте Киев попытается нанести ущерб России и привлечет на свою сторону максимальное количество хакеров, в том числе с помощью американских и английских спецслужб.

Под удар, в частности, рискуют попасть такие объекты, как ЖКХ, порты, трубопроводы и железные дороги, добавил депутат.

"Это может быть любая гражданская инфраструктура, которая напрямую не связана с военной. Военная и критическая инфраструктура все-таки более защищены, чем гражданская, которая косвенно влияет на обороноспособность нашего государства", – объяснил парламентарий.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Если невозможно купить лекарства, значит, люди будут болеть. Если гражданские порты, авиационный или железнодорожный транспорт не работают, это влияет на доставку грузов и перелеты. Если очистные сооружения внезапно начнут сливать неочищенные сточные воды в водные источники, загрязняя тем самым реки и озера, или будут перегрузки на водопроводных системах, то в квартирах могут лопаться трубы или отопление выключат зимой, либо, наоборот, – включат летом.

При этом защитить себя от утечек самостоятельно не получится, так как компании распоряжаются полученными данными, исходя из внутреннего распорядка. Об этом Москве 24 рассказал директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок.

"В то же время, конечно, цифровая гигиена все равно должна быть. Не следует разбрасываться персональной информацией везде, в частности на подозрительных сайтах", – пояснил он.

Гораздо эффективнее повышать уровень IT-безопасности посредством государственного вмешательства, уверен Шарамок.





Александр Шарамок директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Недавно в Великобритании вступил в силу новый закон о введении высочайших штрафов за утечки. Мера настолько жесткая, что многие компании отказываются выходить на британский рынок только потому, что ее нарушение приведет к серьезным финансовым последствиям.

Таким образом, организации необходимо стимулировать вкладывать средства в защиту персональных данных. Сделать это получится, только если последствия от утечек будут крайне серьезными, заключил эксперт.