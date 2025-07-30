Эксперт Шарамок: защитить себя от утечки персональных данных невозможно

В Совете Федерации назвали недостаточной защиту информационной инфраструктуры и персональных данных после кибератаки на авиакомпанию "Аэрофлот". При этом от активности хакеров страдает и другой российский бизнес. Как бороться с этим явлением, разбиралась Москва 24.
"Явно недостаточно"
В России необходимо доработать законодательство о защите информационной инфраструктуры и персональных данных, заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Заявление Клишаса прозвучало на фоне череды масштабных IT-сбоев. В частности, 28 июля с хакерской атакой столкнулась авиакомпания "Аэрофлот", в результате чего были отменены и задержаны десятки рейсов. Кроме того, за сутки перевозчик понес убытки на 259,2 миллиона рублей, сообщал РБК со ссылкой на источник. Стабилизировать расписание полетов удалось только к утру 30 июля, отметили в пресс-службе компании.
Кроме того, с проблемами столкнулись сети аптек "Столички" и "Неофарм". 29 июля у них перестало работать онлайн-бронирование лекарств и стал невозможен просмотр данных по программе лояльности.
Ранее "беспрецедентной кибератаке" 14 июля подвергалась сеть магазинов "Винлаб", сообщали ее владельцы. Из-за этого перестала работать часть сервисов компании, а более 100 торговых точек по всей стране были вынуждены временно закрыться. О возобновлении их деятельности собственники сообщили 22 июля.
"Высочайшие штрафы"
В перспективе кибератаки на российскую инфраструктуру продолжатся. В этом главным образом заинтересована Украина, заявил News.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, из-за неудач на фронте Киев попытается нанести ущерб России и привлечет на свою сторону максимальное количество хакеров, в том числе с помощью американских и английских спецслужб.
Под удар, в частности, рискуют попасть такие объекты, как ЖКХ, порты, трубопроводы и железные дороги, добавил депутат.
"Это может быть любая гражданская инфраструктура, которая напрямую не связана с военной. Военная и критическая инфраструктура все-таки более защищены, чем гражданская, которая косвенно влияет на обороноспособность нашего государства", – объяснил парламентарий.
При этом защитить себя от утечек самостоятельно не получится, так как компании распоряжаются полученными данными, исходя из внутреннего распорядка. Об этом Москве 24 рассказал директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок.
"В то же время, конечно, цифровая гигиена все равно должна быть. Не следует разбрасываться персональной информацией везде, в частности на подозрительных сайтах", – пояснил он.
Гораздо эффективнее повышать уровень IT-безопасности посредством государственного вмешательства, уверен Шарамок.
Таким образом, организации необходимо стимулировать вкладывать средства в защиту персональных данных. Сделать это получится, только если последствия от утечек будут крайне серьезными, заключил эксперт.