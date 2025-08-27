Компания "Лэтуаль" сообщила об устранении ошибок в работе приложения на iPhone

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Компания "Лэтуаль" сообщила в своем телеграм-канале об устранении неполадок, которые возникли в работе приложения на iPhone.

Информацию о том, что сервис становился причиной сбоев в работе данных смартфонов, в среду, 27 августа, опубликовали сразу несколько телеграм-каналов.

Уточнялось, что это происходило после обновления программы до версии 2.25.1. В частности, устройства начинали нагревается, а спустя время переставали включаться и зависали на логотипе Apple.

Эксперты связывали проблему с тем, что обновления не поддерживают iOS ниже 17-й версии. Например, модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X считаются устаревшими и потому могут не подходить для приложения.

В компании также обратили внимание, что сбои фиксировались лишь на устройствах с версией iOS 16. В настоящее время все неполадки устранены, а обновленное приложение доступно для скачивания в AppStore. При этом в "Лэтуаль" подчеркнули, что данные пользователей находятся в безопасности.

Ранее технический сбой был зафиксирован в работе сервиса для видеозвонков Google Meet. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Московской, Вологодской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Около 57% из них жаловались на сбой в работе сайта, еще 30% столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, а 7% отметили общий сбой.

