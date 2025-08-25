Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные в сервисе Downdetector.

Всплеск обращений был зафиксирован 25 августа в 17:45. В это время пользователи стали массово сообщать о невозможности получить доступ к своим счетам через мобильное приложение и онлайн-платформу банка.

"Проблемы затронули пользователей в различных регионах страны, при этом наибольшее количество жалоб поступило из крупных населенных пунктов и областных центров", – говорится в сообщении.

Больше всего жалоб поступило из Приморского края (6%), Ленинградской области, Республики Северная Осетия – Алания, Орловской области и Санкт-Петербурга (по 5%).

Среди главных проблем клиенты отмечали полную недоступность мобильного приложения, сбои в работе системы онлайн-банкинга, а также невозможность авторизации в личном кабинете.

"Особенно сильно пострадали владельцы устройств на базе операционной системы iOS, которые составляют подавляющее большинство пользователей, столкнувшихся с техническими неполадками", – говорится в сообщении.

Ранее сбой произошел в работе сервисов СДЭК. По данным Downdetector, поступило более 500 жалоб за сутки. Пользователи сообщали о перебоях в работе сайта, личного кабинета и мобильного приложения. Больше всего обращений было направлено из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, а также из Ивановской, Новосибирской и Ленинградской областей.

Позже в компании пояснили, что причиной сбоя стали работы на инфраструктуре. Спустя время СДЭК сообщил об их завершении.

