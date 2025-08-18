Работы на инфраструктуре стали причиной сбоя в СДЭК

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Работы на инфраструктуре стали причиной сбоя сервисов СДЭК, сообщает RT со ссылкой на компанию.

"К сожалению, в ряде случаев они (работы. – Прим. ред.) могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами. По состоянию на 12:00 работы завершены", – объяснили в СДЭК.

О сбое в работе сервисов компании стало известно утром 18 августа. За час поступила 551 жалоба. Пользователи заметили проблемы на сайте, в мобильном приложении и личном кабинете. Большинство обращений поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ивановской, Новосибирской и Ленинградской областей.

До этого неполадки в СДЭК зафиксировали 4 августа. Из-за сбоя, по словам сотрудников службы доставки, на пунктах выдачи заказов было невозможно принимать и выдавать посылки.