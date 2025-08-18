Сбой произошел в работе СДЭК

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Сбой произошел в работе сервисов СДЭК, свидетельствуют данные портала Downdetector.

За сутки поступило 572 жалобы, за час – 551. На сбой сайта указали 47% пользователей, личного кабинета – 34%, мобильного приложения – 15%. Большинство негативных обращений поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), Санкт-Петербурга (5%), Ивановской (4%), Новосибирской (3%) и Ленинградской областей (3%).

Прошлый сбой в работе компании произошел 4 августа. Пользователи жаловались на трудности при попытке воспользоваться онлайн-сервисами. Проблема затронула также мобильное приложение и сайт СДЭК.

По словам сотрудников службы доставки, неполадки отразились на работе пунктов выдачи, было невозможно принимать и выдавать заказы. В общей сложности программа не работала 1,5 часа.