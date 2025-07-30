Клиенты российской сети фастфуда Rostic's пожаловались на сбой. В частности, посетители сети фастфуда не могут оформить заказ ни через приложение, ни на кассах самообслуживания. Причем проблемы наблюдаются не только в Москве, но и других городах.

В соцсетях сети ресторанов быстрого питания подтвердили, что в работе ИТ-инфраструктуры произошел кратковременный сбой. Но все рестораны работают, и заказ можно оформить непосредственно в заведении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.