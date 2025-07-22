Новый ИИ-сервис для рентгенологов появился в столичных медучреждениях

В Москве искусственный интеллект помогает рентгенологам быстрее и точнее выявлять переломы плеча. Новый сервис работает на основе технологий компьютерного зрения и внедрен уже в городских больницах, поликлиниках и травматологических пунктах.

Алгоритм автоматически выделяет подозрительные участки на снимках и проводит необходимые измерения. Это ускоряет диагностику и повышает точность выявления травм. По словам экспертов, особенно важна такая помощь в экстренных случаях, когда малейшие движения пациента могут затруднить интерпретацию снимка.

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