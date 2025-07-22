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Новости

Новости

22 июля, 09:00

Город

Новый ИИ-сервис для рентгенологов появился в столичных медучреждениях

Новый ИИ-сервис для рентгенологов появился в столичных медучреждениях

Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

Сергей Собянин сообщил о преобразовании ГКБ № 52 в научный центр

Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

Собянин: новый статус присвоен ГКБ № 52

Сергей Собянин сообщил о присвоении особого статуса ГКБ № 52

Собянин: здание поликлиники № 46 на улице Казакова открыто после реконструкции

Столичный сервис на базе ИИ подготовил 2 млн сводок из медкарт более чем за месяц

Собянин сообщил об открытии после реконструкции филиала поликлиники № 46

В департаменте капремонта Москвы рассказали о благоустройстве территорий возле больниц

В Москве искусственный интеллект помогает рентгенологам быстрее и точнее выявлять переломы плеча. Новый сервис работает на основе технологий компьютерного зрения и внедрен уже в городских больницах, поликлиниках и травматологических пунктах.

Алгоритм автоматически выделяет подозрительные участки на снимках и проводит необходимые измерения. Это ускоряет диагностику и повышает точность выявления травм. По словам экспертов, особенно важна такая помощь в экстренных случаях, когда малейшие движения пациента могут затруднить интерпретацию снимка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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