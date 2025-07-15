Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На Волгоградском проспекте, который является одной из крупнейших вылетных магистралей в городе, ведутся работы по благоустройству. В результате данная территория станет еще комфортнее, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в настоящий период работы ведутся на участке от Садового кольца до МКАД общей протяженностью 12,5 километра. Кроме того, проект охватывает Марксистскую улицу.

После завершения благоустройства магистраль сохранит свою транспортную функцию. Рабочие заменят покрытие тротуаров и автодорог, уберут под землю воздушные кабельные линии, установят 30 современных остановочных павильонов, сделают облицовку вентшахтам и прочим инженерным сооружениям, поставят декоративное ограждение вдоль промышленных предприятий и гаражных комплексов.

Также специалисты установят новые скамейки и энергосберегающие фонари, смонтируют опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах, озеленят территорию. Вместе с тем планируется обустроить 4 зеленые зоны на видовых участках магистрали, высадив хвойные растения.

"На 20% будет увеличена скорость городского транспорта за счет обновления инфраструктуры", – уточнил Собянин.

Рабочие завершили благоустройство уже на 38%. Полностью закончить работы планируется осенью. При этом в общей сложности в 2025 году специалисты приведут в порядок около 700 улиц.

"В Москве ежегодно реализуем тысячи проектов благоустройства на разных территориях – большинство объектов расположено за пределами центра", – отметил мэр.

Работы запланированы на вылетных магистралях, включая Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября, а также Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами.

Ранее стало известно, что на востоке столицы обновят 85 улиц. Работы уже стартовали на 15 из них. Проекты подразумевают создание удобных и комфортных маршрутов для водителей и пешеходов к различным городским объектам.

