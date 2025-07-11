На востоке Москве благоустроят 85 улиц в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в 2025 году обновят 85 улиц на востоке Москвы, сообщили в телеграм-канале ведомства со ссылкой на слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы уже начались на 15 улицах. Идет обновление Красноярской, Егерской, Колодезной и Охотничьей. Всего в 2025 году ожидается благоустройство больше 700 улиц. По итогам работ планируется создать удобные и комфортные маршруты для водителей и пешеходов к различным городским объектам.

В планах у властей заменить свыше 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетона на проезжей части, а на тротуаре – больше 350 тысяч квадратных метров. Для удобства пешеходов и водителей будут расширены дорожки и созданы парковочные карманы.

На улицах появятся новые переходы с контрастным освещением. Оно сделает заметнее зебру и пешехода для водителей в темное время суток. Специалисты комплекса установят фонари с энергоэффективными светильниками, современные остановочные павильоны и обустроят больше 530 тысяч квадратных метров газона.

Ранее Бирюков рассказывал о том, что на севере столицы обновят 116 дорог. Специалисты займутся озеленением территории, установкой парковочных карманов, фонарей и остановочных павильонов, расширением дорожек для пешеходов, заменой асфальтобетона.