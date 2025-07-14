Детские и спортивные площадки будут обновлены в районе Отрадное

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Отрадное обновят детские и спортивные площадки, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс горхозяйства.

Работы запланированы на территории, ограниченной домами 40, 40А, 40Б, 40Г, 42 и 42А на Алтуфьевском шоссе и домом 1 на улице Римского-Корсакова.

Рядом с домом 40 появится игровой комплекс в виде космического корабля с горками, лестницами и переходами. Там же установят качели, карусели и батуты.

У домов 42 и 42А оборудуют игровые городки, песочницу с батискафом, качели, карусель, балансиры и батут. Кроме того, там сделают декоративные стенки с разноцветными наборными кубиками. Стенки с травмобезопасным покрытием выполнят в единой цветовой гамме. На дорожки нанесут разметку для игры в классики, а для родителей установят скамейки.

Около дома 40Г поставят многосекционный игровой комплекс с горками, переходами и развивающими панелями. Ребята смогут взбираться на большой холм, выполненный в технике геопластики.

Спортивная площадка возле дома 40А превратится в полноценный спортивный кластер. Там все желающие смогут играть в баскетбол, настольный теннис, а также заниматься на комплексе "Русский ниндзя" или уличных тренажерах.

У дома 40Б обновят площадку для домашних животных. Специалисты установят ограждения и снаряды для выполнения упражнений. После тренировки владельцы питомцев смогут отдохнуть на скамейках под навесом. Помимо этого, покрытие тротуаров и проездов обновят, а благодаря дополнительному озеленению территория станет уютнее.

Между домами 40 и 40Г сделают большую парковку. Еще одну оборудуют со стороны улицы Декабристов.

Ранее сообщалось, что два современных детских сада появятся в жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе. Как рассказал Сергей Собянин, первое дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 детей, второе – на 225. После окончания строительных работ здания передадут в столичную систему образования.