Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен

Екатерининский парк благоустроят в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Зеленая зона площадью более 17,5 гектара находится у театра Российской армии и станции метро "Достоевская". Чтобы место стало уютнее, высадят новые деревья, проведут экологическую реабилитацию, обновят дорожки и создадут новые возможности для отдыха и занятий спортом.

Сейчас идет работа над комплексным проектом благоустройства. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

