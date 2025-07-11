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11 июля, 15:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен

Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен

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Сергей Собянин: в ближайшие годы столичное метро продолжит активно развиваться

Сергей Собянин: в ближайшие годы столичное метро продолжит активно развиваться

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Собянин: рельсовый транспорт будет охватывать все новые районы и микрорайоны

Собянин рассказал, какой станет территория "Лужников" после благоустройства

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории спорткомплекса "Лужники"

Екатерининский парк благоустроят в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Зеленая зона площадью более 17,5 гектара находится у театра Российской армии и станции метро "Достоевская". Чтобы место стало уютнее, высадят новые деревья, проведут экологическую реабилитацию, обновят дорожки и создадут новые возможности для отдыха и занятий спортом.

Сейчас идет работа над комплексным проектом благоустройства. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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