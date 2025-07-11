11 июля, 15:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен
Екатерининский парк благоустроят в Москве, рассказал Сергей Собянин.
Зеленая зона площадью более 17,5 гектара находится у театра Российской армии и станции метро "Достоевская". Чтобы место стало уютнее, высадят новые деревья, проведут экологическую реабилитацию, обновят дорожки и создадут новые возможности для отдыха и занятий спортом.
Сейчас идет работа над комплексным проектом благоустройства. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.