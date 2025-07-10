10 июля, 14:45Мэр Москвы
Собянин рассказал, какой станет территория "Лужников" после благоустройства
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Первый этап благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники" завершится в 2025 году. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.
"Работа предстоит большая. Я уверен, что мы здесь справимся", – сказал градоначальник.
Мэр напомнил, что комплекс является символом олимпийского движения и одним из центральных спортивных кластеров России. За последние годы здесь реконструировали самую главную арену, построили дворцы самбо, бокса, водных видов спорта, художественной гимнастики, ледовый дворец, теннисный дворец и многое другое.
"И значительная часть территории благоустроена и очень востребована москвичами. Но значительная часть территории находится в депрессивном состоянии, плюс инженерные коммуникации проложены достаточно давно, уже требуют реконструкции", – отметил Собянин.
В рамках первого этапа работ планируется благоустроить центральную площадь – большую бетонную площадку, которая долгие годы пустовала. Здесь возведут большой бассейн с группой фонтанов.
"Летом фонтан, а зимой здесь будет один из самых больших катков Москвы", – сказал мэр.
Собянин выразил надежду, что благоустроенная территория будет востребована москвичам и гостями города. Там появятся кафе, рестораны и многое другое.
В рамках второго и третьего этапов специалисты благоустроят Фестивальную площадь и пространство под мостом, а также создадут новые футбольные и теннисные поля, детские площадки, отремонтируют административные здания.
По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, первый этап благоустройства охватит около 10 гектаров территории "Лужников", включая не только центральную площадь, но и причал "Лужники-Центральный".
Фонтан будет оснащен светозвуковым оборудованием, рабочие установят свыше 190 наклонных струйных форсунок, порядка 770 форсунок для имитации тумана и более 300 пузырьковых форсунок. Летом у воды появятся столики и стулья, а зимой на ледяном катке поставят световые инсталляции. Там возведут 16 павильонов разного назначения: места для проката спортивного инвентаря, раздевалки и кафе.
Рабочие уже завершили 58% первого этапа благоустройства, а второй и третий этапы завершат до конца 2027 года.
Кроме того, на западе Москвы планируется благоустроить 94 улицы. Работы уже начаты на 25 территориях, включая Полоцкую, 1-ю Рейсовую и Рузскую улицу. Всего в текущем году специалисты обновят свыше 700 улиц по всей Москве.
Собянин: первый этап благоустройства территории "Лужников" завершится в 2025 году