Собянин рассказал, какой станет территория "Лужников" после благоустройства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый этап благоустройства территории Олимпийского комплекса "Лужники" завершится в 2025 году. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Работа предстоит большая. Я уверен, что мы здесь справимся", – сказал градоначальник.

Мэр напомнил, что комплекс является символом олимпийского движения и одним из центральных спортивных кластеров России. За последние годы здесь реконструировали самую главную арену, построили дворцы самбо, бокса, водных видов спорта, художественной гимнастики, ледовый дворец, теннисный дворец и многое другое.

"И значительная часть территории благоустроена и очень востребована москвичами. Но значительная часть территории находится в депрессивном состоянии, плюс инженерные коммуникации проложены достаточно давно, уже требуют реконструкции", – отметил Собянин.

В рамках первого этапа работ планируется благоустроить центральную площадь – большую бетонную площадку, которая долгие годы пустовала. Здесь возведут большой бассейн с группой фонтанов.

"Летом фонтан, а зимой здесь будет один из самых больших катков Москвы", – сказал мэр.

Собянин выразил надежду, что благоустроенная территория будет востребована москвичам и гостями города. Там появятся кафе, рестораны и многое другое.

В рамках второго и третьего этапов специалисты благоустроят Фестивальную площадь и пространство под мостом, а также создадут новые футбольные и теннисные поля, детские площадки, отремонтируют административные здания.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, первый этап благоустройства охватит около 10 гектаров территории "Лужников", включая не только центральную площадь, но и причал "Лужники-Центральный".

Фонтан будет оснащен светозвуковым оборудованием, рабочие установят свыше 190 наклонных струйных форсунок, порядка 770 форсунок для имитации тумана и более 300 пузырьковых форсунок. Летом у воды появятся столики и стулья, а зимой на ледяном катке поставят световые инсталляции. Там возведут 16 павильонов разного назначения: места для проката спортивного инвентаря, раздевалки и кафе.

Рабочие уже завершили 58% первого этапа благоустройства, а второй и третий этапы завершат до конца 2027 года.

Кроме того, на западе Москвы планируется благоустроить 94 улицы. Работы уже начаты на 25 территориях, включая Полоцкую, 1-ю Рейсовую и Рузскую улицу. Всего в текущем году специалисты обновят свыше 700 улиц по всей Москве.

