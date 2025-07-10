Более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменено в Москве за полгода

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 2 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменено в Москве за последние полгода. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил важность шумозащитных экранов в современной городской инфраструктуре. По его словам, они позволяют уменьшить шум от дорожного движения рядом с остановками, парками и густонаселенными районами.

В 2025-м будет заменено более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов, уточнил Бирюков. Он добавил, что 50% работ уже реализовано.

Данные конструкции модернизируют на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, а также на Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и некоторых других магистралях.

Во время замены экранов специалисты учитывают единую стилистику Москвы, в том числе используют панели только серого цвета и стандартного размера. Это, как указали в городском хозяйстве столицы, помогает упростить их обновление и уменьшить траты на обслуживание данных конструкций.

Высота шумозащитных экранов зависит от уровня звукового воздействия. Специалисты обращают внимание на расстояние до жилых домов, рельеф местности и загруженность дорог. В частности, высота данной конструкций на участках вдоль МКАД составляет примерно 8 метров.

В городском хозяйстве уточнили, что регулярно отслеживают состояние шумозащитных экранов, в том числе промывают их и своевременно обновляют в случае, если появляются какие-либо повреждения.

Кроме того, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обновил и модернизировал светофоры по 61 адресу в Москве с начала 2025 года. Работы прошли почти во всех округах города. Там заменили оборудование, установили дополнительные секции и звуковые сигналы.

Еще на 21 точке разместили новые светофоры. Перед этим учитываются ряд показателей, среди них – уровень аварийности, интенсивность потоков транспорта и пешеходов, количество полос на проезжей части, наличие точек притяжения и социальных объектов, а также обращения горожан.