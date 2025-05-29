"Автодор" внедрит умные дорожные системы для выявления нарушений на трассах госкомпании

Фото: телеграм-канал "Автодор"

Госкомпания "Автодор" планирует оснастить все свои трассы интеллектуальными транспортными системами для выявления нарушений, заявил председатель правления корпорации Вячеслав Петушенко.

По его словам, на двух трассах компании – М-12 и ЦКАД – уже действуют данные меры. Там автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) с возможностью выявления инцидентов внедрила компания "Единый оператор".

Для расширения функций на остальные дороги необходимо будет провести два этапа, уточнил Петушенко.

"Это модернизация существующих дорог. Мы являемся операторами платных дорог. Также мы администрируем скрытые номера, скоростной режим. Поэтому сейчас на некоторых трассах мы их ставим и будем развивать эту практику – выявление нарушителей Административного кодекса с точки зрения или отсутствующих, или скрытых номеров и, конечно, скоростного режима", – цитирует его Агентство "Москва".

Петушенко напомнил, что в ходе реконструкции и строительства трасс "Автодор" отталкивается от уже имеющегося опыта и масштабирует его. Также он подчеркнул, что внедрение интеллектуальных транспортных систем направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.

Использование интеллектуальных транспортных систем привело к снижению числа аварий и уменьшению количества ДТП с тяжелыми последствиями на 25%, отметил он.

В настоящее время на МКАД, МСД и других магистралях Москвы установлено более 1,5 тысячи комплексов видеоаналитики ЦОДД. Система выявляет 13 типов инцидентов и передает данные операторам, которые вызывают нужные службы.

Благодаря умным камерам за три года число аварий на МКАД снизилось на 20%. Однако, помимо технологий, для безопасности также работают 18 экипажей ЦОДД и 160 табло экстренной информации.