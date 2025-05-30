Собянин: утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная система видеонаблюдения – ориентир для многих городов России, которые хотят перенимать передовой опыт решения задач с помощью камер. Чтобы данные практики могли помочь другим регионам, по инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в стандарте зафиксированы единые технические требования к камерам и их размещению, устойчивости к непогоде и защищенности. Он также определяет, как нужно собирать данные о времени и координатах выявленных замечаний, чтобы они были максимально эффективными, что поможет в решении спорных ситуаций между городскими службами и исполнителями работ.

Внедрение стандарта повысит эффективность мониторинга по всей России. Однако главным результатом являются чистые и благоустроенные улицы, построенные по правилам здания и дороги, подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что в столице видеонаблюдение активно используется для безопасности горожан и туристов. С помощью камер ведется наблюдение за соблюдением правил строительства, торговли, землепользования, услуг в сфере ЖКХ и благоустройства.

Видеонаблюдение позволяет контролировать выполнение работ во всем городе. Благодаря этому специалистам не нужно лично выезжать на место. Действия, которые ранее занимали несколько часов, теперь выполняются за несколько минут, пояснил мэр.

В Москве камеры видеонаблюдения также фиксируют нарушения вывоза строительного мусора. С помощью нейросетей они выявляют грузовики и распознают содержимое груза, после чего проверяют разрешение на перевозку. За несоблюдение правил вывоза строительного мусора штрафы для физлиц составляют 2–3 тысячи рублей, для юрлиц – 250–300 тысяч.