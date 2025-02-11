"Московский патруль": первые шумомеры появятся на Патриарших прудах в Москве

Первые шумомеры установят на Патриарших прудах в Москве. Об этом рассказали в ЦОДД.

Ранее стало известно, что новый комплекс, который измеряет уровень шума на дорогах, прошел сертификацию и готов к использованию. После того как камеры-шумомеры появятся на Патриарших прудах, комплексы установят и возле Москвы-реки. За превышение громкости планируют штрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".