Футуристическая зона с медузами откроется в "Москвариуме"

1 из 3

Новое футуристичное пространство с медузами откроется в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ 14 февраля, сообщила пресс-служба аквариума.

Первые посетители смогут увидеть ушастых аурелий, а позже в экспозиции будут гребневики, морские крапивы и корнероты.

"В экспозиции "Москвариума" представлено более 12 000 обитателей, среди которых есть и одни из самых древних и необычных жителей Мирового океана – медузы. Они всегда вызывали повышенный интерес среди наших посетителей, и мы давно планировали открыть отдельное пространство, посвященное различным видам этих загадочных существ", – подчеркнула руководитель департамента внешних коммуникаций "Москвариума" Татьяна Голубина.

Она напомнила, что в сентябре прошлого года началась реконструкция экспозиции. Благодаря ей гости увидят новых обитателей.

Зона станет атмосферной локацией для фотографий и наблюдения за жителями океана. Посетить новое пространство можно будет при покупке билета в экспозицию аквариума.

В декабре прошлого года столичная пара сыграла свадьбу на глубине пяти метров в главном аквариуме "Москвариума". Невеста была в фате и с цветами под водой. Такую уникальную возможность молодожены получили в подарок от города в рамках проекта "Новые адреса счастья".

