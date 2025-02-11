Контактная площадка в Детском зоопарке закрыта по техническим причинам

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Контактная площадка в Детском зоопарке временно закрыта для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

Зоосад уточнил, что площадка будет недоступна для посетителей в течение недели. В сообщении сказано, что закрытие связано с техническими причинами. Учреждение принесло свои извинения за доставленные неудобства.

В начале февраля временно закрывалась экспозиция с ядовитыми змеями "Хижина змеелова" в Московском зоопарке. В зоосаде пояснили, что работа выставки, находящейся на старой территории зоосада, приостановлена по техническим причинам. О ее открытии планировалось сообщить дополнительно. При этом в публикации не было указано, как долго посетители не смогут попасть на нее.

