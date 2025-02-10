Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве фасады 802 жилых домов приведут в порядок в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, самые масштабные работы запланированы в ЦАО, ВАО и САО. Для каждого типа фасада, уточнил он, разработана специальная технология, которая позволяет в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний вид здания.

Бирюков рассказал, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором – заполняются герметиком межпанельные швы. Затем фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

Фасады домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, ремонтируются с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках, отметил Бирюков. По его словам, при использовании такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет.

Кирпичные фасады в рамках капитального ремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, чтобы защитить здания от разрушительных процессов из-за попадания воды. Заммэра уточнил, что под особым контролем будут ремонтироваться фасады зданий, которые являются объектами культурного наследия.

Ранее сотрудники комплекса горхозяйства столицы провели капремонт в жилом доме, который возвели в 1924 году. Рабочие заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу, очистили наружные стены, отремонтировали рустованный цоколь, восстановили пилястры и дентикулы с иониками.