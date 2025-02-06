Более 70 домов в оттенках слоновой кости капитально отремонтированы в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице с 2015 года капитально отремонтированы 73 дома в бежевом, сливочном и ванильном оттенках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2023 году специалисты провели капитальный ремонт дома 16 на Верхней Первомайской улице. Фасад пятиэтажного здания 1951 года постройки выкрашен в оттенок светлой слоновой кости. Рабочие не только восстановили внешний облик стен, но и починили оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы, а также обновили цоколь и входные группы. Работы также коснулись чердачного помещения и кровли.

Годом ранее аналогичные работы завершились в доме 9 на улице Маршала Новикова. Пятиэтажный дом 1950 года постройки отличается сложной пластикой фасадов и наличием различных декоративных элементов. Специалисты починили внешние стены сооружения, отремонтировали крышу, балконные плиты, балюстрады и кронштейны, заменили водосточные трубы и отливы.

Кроме того, был отремонтирован жилой дом 43–47 по улице Плющихе. Кирпичный фасад построенного в 1958 году дома также имеет цвет светлой слоновой кости. Рабочие прочистили стены, восстановили недостающие элементы, обработали фасад специальным составом и окрасили его. Были восстановлены поврежденные плиты балконов, заменены водосточные трубы и отливы.

Работы проходили и внутри дома – в подъездах починили стены и потолки, перила и ограждения, ступени лестниц. Также были заменены магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также стояки.

В общей сложности с 2015 года в Москве отремонтировали свыше 14 500 многоквартирных домов, где проживают свыше 3,8 миллиона человек. В программу капремонта вошли 29 400 домов, чья общая площадь достигает 290 миллионов "квадратов".

