Московские врачи оформили более 75 млн рецептов с QR-кодом с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2021 года москвичи могут получать электронные рецепты с QR-кодом. За это время медики, работающие в столичных поликлиниках, оформили более 75 миллионов таких рецептов, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, внедрение такого формата положительно повлияло как на работу врачей, так и на уровень удобства пациентов. На сегодняшний день оформление электронного рецепта происходит примерно за 30 секунд. При этом до начала использования электронных рецептов на заполнение бумажного бланка приходилось тратить до нескольких минут.

Еще одним полезным свойством нового формата является снижение риска ошибки при выписке препаратов до минимального уровня. При этом документ не нужно распечатывать, его невозможно потерять, забыть или повредить, он всегда находится у пациента в свободном доступе на его устройстве.

"К тому же это и вопрос безопасности пациентов: QR-код рецепта не получится подделать, а многократная покупка одного и того же препарата в различных аптеках исключена. Все лекарственные назначения врача фиксируются в разделе "Мои рецепты" электронной медицинской карты пациента", – подчеркнула Ракова.

На сегодняшний день рецепты в таком формате выдаются во всех поликлиниках города. Получить лекарства по ним можно в аптеках, относящихся к департаменту здравоохранения, а также в некоторых коммерческих фармацевтических магазинах. При этом данные об отпуске лекарств сохраняются в цифровом виде в ЕМИАС.

Это дает пациенту возможность в любой момент уточнить детали назначений в электронной медкарте на портале mos.ru в разделе "Мои рецепты", а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". При этом в случае поломки или разрядки телефона пациента QR-код льготного рецепта можно распечатать в инфомате в поликлинике. Для этого нужно будет отсканировать полис ОМС.

Ранее Москва первой в России внедрила возможность внесения показателей здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ИИ-ассистента Алисы. Воспользоваться этой функцией можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".