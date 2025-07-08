Собянин рассказал, какие масштабные проекты реализуют рядом со станциями метро

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Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, какие масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года на участках, расположенных рядом со станциями метро, МЦД или МЦК.

Мэр напомнил, что одной из ключевых задач стратегии развития столицы является создание новых рабочих мест за пределами центра. Это, по его словам, помогает горожанам найти работу рядом с домом, а Москве – снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру благодаря уменьшению избыточной маятниковой миграции. В свою очередь, выгодное местоположение возводимых зданий позволяет инвесторам быстрее окупить свои вложения в эти объекты.

В частности, в 2025 году рядом со станцией метро "Некрасовка" откроется ТЦ "Краски". Там появятся не только магазины, но и кинотеатр, детский развлекательный центр и большой фитнес-клуб. Благодаря строительству данного объекта работу смогут получить около 1,6 тысячи человек.

У станции метро "Воронцовская" возводится 23-этажное здание делового центра, которое достроят в следующем году. На первых пяти этажах откроются торговая галерея, кафе, супермаркет, фуд-холл, коворкинг, медицинский центр и спорткомплекс. На остальных этажах будут находиться офисные помещения. В результате в Обручевском районе появится свыше 1,5 тысячи рабочих мест.

Рядом со станцией МЦД-1 Кунцевская строится офисно-деловой центр площадью более 36 тысяч квадратных метров. Там появятся свыше 80 офисов разной эргономики, а на первых этажах – кафе, рестораны, салоны красоты и аптека. После того как этот объект будет введен в эксплуатацию, около 2,5 тысячи человек получат рабочие места.

Неподалеку от транспортного хаба "Хорошевская" возводится многофункциональный комплекс площадью более 60 тысяч квадратных метров. В офисах и торговых помещениях будет создано свыше 4 тысяч рабочих мест. Завершится строительство данного объекта в 2028 году.

"Создание новых рабочих мест с хорошей транспортной доступностью в разных районах Москвы – хороший пример сбалансированного развития города", – отметил Собянин.

Он указал, что новые предприятия, офисы, торговые центры являются востребованными среди местных жителей. При этом предприниматели, реализуя данные проекты, развивают бизнес в разных частях Москвы и тем самым стимулируют экономику. В результате в каждом столичном районе появляются кварталы с возможностями для работы и отдыха.

До 2030 года в Москве будет реализовано 37 проектов на участках, которые находятся рядом с 32 городскими вокзалами и станциями метро. В результате инвесторы построят свыше 2 миллионов "квадратов" деловой и торговой недвижимости. Благодаря этому появится более 45 тысяч новых рабочих мест.

Инвестиции в проекты, которые планируется реализовать до 2030 года, превысят 250 миллиардов рублей. Экономический эффект для Москвы составит более 150 миллиардов рублей в виде налогов, арендных и других платежей до 2036 года.

Ранее стало известно, что в районе Косино-Ухтомском в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта появится новое предприятие электронной промышленности. Город заключил с инвестором договор аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год.

Размер инвестиций составит 2 миллиарда рублей. Площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в Москве появится 150 новых рабочих мест.

