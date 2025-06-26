Логистический комплекс появится в Краснопахорском районе в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Логистический комплекс появится в Краснопахорском районе ТиНАО в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Универсальный высокотехнологичный мультитемпературный логистический комплекс построят в Краснопахорском районе. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город выделит инвестору 10 гектаров земли на территории формирующегося пищевого кластера", – сказал он.

Там смогут работать 900 человек, а размер инвестиций в проект превысит 10 миллиардов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что ключевую роль в кооперации между промышленными предприятиями играет кластеризация.

"Например, благодаря пищевому кластеру в Краснопахорском районе, промышленная площадь которого составит более 800 тысяч квадратных метров, будет создано более 11,4 тысячи новых рабочих мест", – отметил Ликсутов.

Именно рядом с этим пищевым кластером, расположенным у деревни Троицкое, появится логистический комплекс. Когда участок будет сформирован и поставлен на кадастровый учет, город заключит с инвестором договор об аренде земли сроком на 4 года, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Это срок, в течение которого инвестору необходимо завершить строительство объекта площадью 80 тысяч квадратных метров", – сказала она и напомнила, что столичные власти будут контролировать реализацию МаИП на всех этапах.

Ранее стало известно о планах возвести офисный комплекс в Беговом районе в рамках масштабного инвестпроекта. Многофункциональный квартал, который появится неподалеку от Белорусского вокзала, включит в себя деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты и парк. Территория, на которой планируется возвести 48-этажный офисный комплекс, находится на 1-й улице Ямского Поля.

