Офисный центр на юго-западе Москвы достроят в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деловой комплекс на улице Академика Семенихина в Москве будет достроен к 2026 году, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Его цитирует МК.

Руководитель ведомства отметил, что многофункциональный 23-этажный офисный центр строится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которая направлена на привлечение частных инвесторов к развитию городской инфраструктуры.

"Общая площадь бизнес-центра превысит 44 тысячи квадратных метров. Объект позволит трудоустроиться рядом с домом более 1,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа", – добавил он.

На данный момент уже возведено семь этажей, а в подземной парковке ведутся работы по установке перегородок. При этом инвестор получил преференции за изменение целевого назначения участка под жилую застройку при условии создания рабочих мест.

В свою очередь, директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова рассказала, что реализация проекта также включает в себя отведение помещений под супермаркеты, магазины, фуд-холл, рестораны, коворкинг, медцентр и фитнес-клуб.

Кроме того, там будут предоставлять свои услуги фитнес-операторы, предлагающие групповые тренировки, занятия по борьбе и падл-теннису, а также другие активности.

Всего в 2026 году в ЮЗАО планируется построить шесть объектов по программе создания рабочих мест, в том числе офисы, торговые центры и детские сады. Их общая площадь составит 74 тысячи "квадратов", а количество новых мест для трудоустройства превысит 4,5 тысячи.

Ранее Москва представила застройщикам и инвесторам участки для строительства новых производств, торговых, деловых и других объектов на севере города. Это происходит в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Например, на Дмитровском шоссе выделено более 2,1 гектара. Там планируют построить школу на 800 учащихся и детский сад на 150 воспитанников.