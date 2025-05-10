26 промышленных объектов возведут в Москве по городской программе

В Москве возведут 26 промышленных объектов до 2030 года по программе стимулирования создания мест приложения труда, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В соответствии с постановлением Сергея Собянина в столице с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. Она помогает формировать городскую среду, способствует развитию научно-технического и промышленного потенциала Москвы", – отметил вице-мэр.

Привлекая частные инвестиции, промышленную инфраструктуру можно создавать опережающими темпами, подчеркнул Ликсутов. По его словам, в рамках заключенных соглашений с Москвой по программе стимулирования создания мест приложения труда в 9 административных округах города создадут 26 промышленных объектов, где смогут трудоустроиться свыше 20,3 тысячи человек.

Указанная программа позволяет снижать нагрузку на транспортную систему Москвы и уменьшить маятниковую миграцию горожан. В настоящее время про программе ввели в эксплуатацию первые 5 объектов промышленно-производственного назначения. Там располагаются предприятия, выпускающие медицинскую технику, ветеринарную фармацевтику, промышленное и ИТ-оборудование, микроэлектронику, профессиональную косметику, строительную продукцию. Проекты позволили создать порядка 5 тысяч рабочих мест.

В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что создавая промышленную инфраструктуру, в городе обеспечивается допприток инвестиций в реальный сектор экономики и локализуются современные высокотехнологичные производства.

"Общий объем согласованного промышленного строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда уже превысил 880 тысяч квадратных метров, что практически вдвое больше аналогичного показателя предыдущих четырех лет. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций, суммарный объем вложений превысит 230 миллиардов рублей", – добавил Гарбузов.

Согласно условиям программы девелопер, если дополнительно инвестирует в возведение объекта, где появятся рабочие места, на полной или частичной основе освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строит жилье.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) инвесторам передали свыше 1,1 тысячи гектаров земли. На территориях возводят производства, технопарки, школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения.

Мэр подчеркнул, что всего построят 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Только на промышленных объектах появится порядка 60 тысяч новых рабочих мест.