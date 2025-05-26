Офисный комплекс появится на севере Москвы

Фото: stroi.mos.ru/пресс-служба департамента городского имущества Москвы

Офисный комплекс появится в столичном районе Беговом в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Рядом с Белорусским вокзалом формируется многофункциональный квартал, который будет включать деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты, парк и другие важные элементы инфраструктуры. Это позволит создать на севере столицы зону деловой активности и обеспечит появление дополнительных рабочих мест", – отметил он.

Для этого столичные власти предоставили инвестору земельный участок площадью 0,57 гектара. Территория, на которой планируется возвести 48-этажный офисный комплекс, находится на 1-й улице Ямского Поля, неподалеку от двух станций метро и Белорусского вокзала. На текущий момент территория свободна от объектов капитального строительства.

"Площадь офисного центра составит почти 85 тысяч квадратных метров. Он включит подземный паркинг на 239 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей", – сказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На первых этажах офиса разместят лобби, кафе и магазины, а на четвертом этаже возведут открытую террасу с местом для отдыха, рабочей зоной и амфитеатром. Проект компании "Я-Девелопмент", входящей в группу "МР Групп", получил название BELL.

"Наш новый офисный проект соединит в себе ряд важных преимуществ, которые будут способствовать развитию района и городской инфраструктуры. Футуристичная архитектура, технологичные рабочие места и рекреационные зоны по-новому раскроют потенциал территории", – сказала гендиректор "МР Групп" Мария Литинецкая.

По ее словам, на девелопере лежит большая ответственность, так как реализация проекта будет оказывать влияние на городской ландшафт. Ожидается, что кафе, рестораны и зоны отдыха будут доступны не только резидентам офиса, но и всем жителям района и Москвы. Завершить строительство офисного комплекса инвестор планирует в 2028 году.

Ранее стало известно, что квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится во Внукове в рамках программы комплексного развития территорий. Там реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара, расположенный у станции Аэропорт Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Реализация проекта позволит создать около 720 рабочих мест.

