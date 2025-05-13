Современный промтехнопарк появится в Некрасовке

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Современный промтехнопарк построят в столичном районе Некрасовка в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Его площадь составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Там появятся предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые будут обеспечивать высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства.

"Это уже второй земельный участок, предназначенный для строительства промышленного объекта в рамках МаИП, который реализовали по механизму торгов. Первое соглашение, заключенное по результатам торгов, предусматривает строительство промышленного технопарка", – приводятся на портале мэра и правительства Москвы слова главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Инвестор возведет объект на Проектируемых проездах № 83 и 4296. Как указала руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, соглашение о реализации проекта предполагает аренду 0,7 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. Благодаря этому инвестор сможет уменьшить затраты на создание рабочих мест и наладить выпуск продукции.

Участок, предназначенный для реализации проекта, располагается около путей Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), Северо-Восточной хорды (СВХ) и Новорязанского шоссе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года в рамках МаИП инвесторам передали свыше 1,1 тысячи гектаров земли. На территориях возводят производства, технопарки, школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения.

Мэр подчеркнул, что всего построят 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Только на промышленных объектах появится порядка 60 тысяч новых рабочих мест.

