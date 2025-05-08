Более 20 проектов КРТ в Москве предусматривают строительство технопарков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве одобрены и реализуются 116 проектов комплексного развития территорий (КРТ), из которых 23 предполагают возведение технопарков. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Их, а также другие объекты, предусмотренные проектами КРТ, планируют возвести на участках общей площадью более 473 гектаров. Реализация этих проектов позволит создать в столице свыше 122 тысяч рабочих мест", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Строительство технопарков запланировано в 19 районах в Западном, Зеленоградском, Северо-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах.

Как уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, современный технопарк появится на части бывшей промзоны "Силикатные улицы" в Хорошёве-Мнёвниках. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Также два научно-производственных комплекса общей площадью 27,4 тысячи "квадратов" возведут на территории бывшей промзоны Теплый Стан в Ясеневе.

Ранее Ефимов рассказывал, что только за первые 3 месяца текущего года в столице появились 11 административно-деловых и коммерческих объектов, построенных городом и инвесторами. Общая площадь объектов составила около 60 тысяч "квадратов".

Их строительство шло как за счет городского бюджета Москвы, так и за счет внебюджетных средств. Всего за первый квартал текущего года инвесторы возвели 8 административно-деловых и торгово-бытовых зданий.

