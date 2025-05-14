Общественно-деловые и научно-производственные объекты появятся во Внукове

Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Евгений Самарин

Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится в Новомосковском административном округе (НАО) в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По программе КРТ в районе Внуково реорганизуют земельный участок площадью 5,94 гектара. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 8,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 289,5 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 720 рабочих мест", – отметил он.

Участок располагается на Десантной улице около станции Аэрофлот Киевского направления Московской железной дороги и Боровского шоссе.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на территории планируется возвести технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами. Также там сделают удобную улично-дорожную сеть и паркинг.

Ранее стало известно, что в столичном районе Некрасовка построят современный промтехнопарк в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Его площадь составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Там появятся предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые будут обеспечивать высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства.

