Шесть объектов социальной инфраструктуры построят в Филимонковском районе ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Филимонковском районе ТиНАО утвердили проект планировки территории на площади 334 гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэр, качественная инфраструктура является одним из важнейших факторов создания комфортной городской среды.

"Согласно проекту планировки территории, в Филимонковском районе предполагается строительство шести новых социальных объектов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров", – сказал Ефимов.

По его словам, там появятся три образовательных комплекса, два детсада и поликлиника. Благодаря этому в городе создадут дополнительные 3 250 школьных и 1 650 дошкольных мест.

Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская уточнила, что среди запланированных к строительству объектов – детско-взрослая поликлиника.

"Общая площадь здания не превысит 20 тысяч квадратных метров. Новое медучреждение в крупном квартале расширит возможности для профилактики здоровья и лечения жителей", – добавила Княжевская.

Как, в свою очередь, подчеркнул первый замдиректора – главный архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Артем Дедков, образовательные объекты спроектировали таким образом, чтобы интегрировать их в единую инфраструктуру. Такой подход формирует благоприятные условия для жизни и работы в районе.

Ранее стало известно, что жилые кварталы, общественно-деловая застройка и высокотехнологичные производства появятся на территории бывших промышленных зон Соколиная Гора, Хапиловка, Кирпичные улицы и Прожектор на востоке столицы. Там проведут редевелопмент свыше 65 гектаров земли в рамках шести проектов комплексного развития территорий (КРТ). Инвестиции оцениваются в 372 миллиарда рублей.