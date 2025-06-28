Новое современное предприятие появится на востоке Москвы в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новое предприятие электронной промышленности построят в столичном районе Косино-Ухтомский в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Город заключил с инвестором договор аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский город предоставил участок площадью один гектар. Размер инвестиций составит 2 миллиарда рублей", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, производственный комплекс станет значимым элементом промышленной инфраструктуры на востоке города. Площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в Москве появится 150 новых рабочих мест.

Как подчеркнула глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, участок располагается по адресу Салтыковская улица, владение 4а. Договор аренды рассчитан на три года.

Ранее стало известно о планах возвести офисный комплекс в Беговом районе в рамках масштабного инвестпроекта. Многофункциональный квартал, который появится неподалеку от Белорусского вокзала, включит в себя деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты и парк. Территория, на которой планируется возвести 48-этажный офисный комплекс, находится на 1-й улице Ямского Поля.

