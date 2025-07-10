Собянин сообщил о планах строительства детского сада в районе Соколиная Гора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад и жилые дома появятся в столичном районе Соколиная Гора в рамках программы реновации, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По плану специалисты благоустроят территории, общая площадь которых достигает почти 2,5 гектара, уточнил мэр. Участки расположены возле дома 6 на Лечебной улице, а также около домов 9, 11 и 14 по Борисовской.

На месте старых объектов, которые будут снесены в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), возведут современный квартал, где будет все необходимое для комфортной жизни, подчеркнул градоначальник.

Собянин напомнил, что к настоящему моменту уже одобрены и реализуются 118 проектов КРТ. Они позволят создать более 28,7 миллиона квадратных метров недвижимости и предоставить свыше 340 тысяч рабочих мест.

Еще один детский сад, "Жемчужина", появится в районе Внуково. Объект строится в составе одного из жилых комплексов и рассчитан на 150 детей.

Площадь здания составит 3 тысячи квадратных метров. В саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, а также комфортные пространства для игр и отдыха. Территорию вокруг максимально озеленят, а на участках появятся специальные навесы, под которыми дети смогут прятаться от солнца.