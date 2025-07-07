Сергей Собянин рассказал, каким будет новый детский сад в районе Внуково

В районе Внуково появится новый детский сад "Жемчужина". Объект строится в составе одного из жилых комплексов и рассчитан на 150 детей. Подробности проекта сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадь здания составит 3 тысячи квадратных метров. В саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, а также комфортные пространства для игр и отдыха. Территорию вокруг здания максимально озеленят, а на участках появятся специальные навесы, под которыми дети смогут прятаться от солнца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.