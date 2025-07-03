Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил о завершении основных работ по модернизации Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина, открыв научно-академический корпус № 10.

По его словам, там сосредоточатся медицинские кафедры, что позволит сотрудникам продолжать заниматься образованием, наукой, взаимодействовать с ведущими профессорами и врачами.

Мэр поздравил работников учреждения с окончанием реконструкции и новым этапом жизни здания, указав, что за последние годы специалисты отремонтировали 16 корпусов и построили флагманский центр.

"Боткинская больница получила достойную, достойную коллективу и традициям Боткинской больницы, материальную базу, тысячи единиц нового современного оборудования. И, конечно, медицинская помощь, оказываемая и москвичам, и пациентам из других регионов, вышла на другой качественный уровень", – сказал градоначальник.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная реконструкция корпуса № 10 стартовала в марте 2023 года. Здание стало объектом культурного наследия, поэтому в нем проводились ремонт и реставрация.

В рамках работ специалисты заменили межэтажные перекрытия, обновили стропильную систему крыши, сделали новое утепление чердачных помещений и покрытие кровли, а также отреставрировали фасад, сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей и аттик главного входа.

Кроме того, на здании остались своды Монье. Вместе с тем мастера смогли восстановить мемориальную палату Владимира Ленина, где он лечился после покушения в 1918 году.

Теперь в корпусе располагается научно-образовательный кластер из 28 кафедр медицинских вузов столицы. В их число вошли Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российский университет медицины, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Российский университет дружбы народов, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и другие.

Всего в здании находится 72 кабинета и 10 конференц-залов.

Пресс-служба подчеркнула, что научный и преподавательский потенциал обновленного корпуса поспособствует организации полного цикла деятельности.

Ранее после реконструкции открылся лечебный корпус № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева на Фортунатовской улице. Он оборудован современными операционными, реанимационными помещениями и комфортными палатами.

Семиэтажное здание 1969 года постройки общей площадью 10,3 тысячи квадратных метров было полностью модернизировано. Там создали комфортные условия как для пациентов, так и для медиков.

