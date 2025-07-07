"Мой район. Новости": маршруты общественного транспорта изменили в Куркине

Жители Куркина теперь могут быстрее добраться до метро. В районе изменили маршруты общественного транспорта. Остановки, которые не пользовались популярностью, перевели в режим "по требованию".

Как рассказал руководитель проекта по информированию управления развитием маршрутной сети наземного транспорта департамента транспорта Никита Качарава, около 20% жителей сейчас экономят более 10 минут на дорогу до метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".