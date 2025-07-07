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07 июля, 05:35

Транспорт

"Мой район. Новости": маршруты общественного транспорта изменили в Куркине

"Мой район. Новости": маршруты общественного транспорта изменили в Куркине

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Жители Куркина теперь могут быстрее добраться до метро. В районе изменили маршруты общественного транспорта. Остановки, которые не пользовались популярностью, перевели в режим "по требованию".

Как рассказал руководитель проекта по информированию управления развитием маршрутной сети наземного транспорта департамента транспорта Никита Качарава, около 20% жителей сейчас экономят более 10 минут на дорогу до метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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