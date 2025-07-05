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05 июля, 09:30

Транспорт

В Бирюлеве жители начали бороться с самокатчиками радикальными методами

В Бирюлеве жители начали бороться с самокатчиками радикальными методами

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В Бирюлеве обострилась проблема взаимоотношений самокатчиков и пешеходов. Жители района устали от неаккуратной езды и хаотичной парковки электросамокатов, а потому решили действовать радикально – несколько арендованных средств индивидуальной мобильности оказались на крыше автобусной остановки.

Москвичи отмечают, что на тротуарах все чаще происходят аварии с участием пешеходов, а пользователи СИМов часто не соблюдают правила. За такие методы борьбы предусмотрена ответственность: порча чужого имущества может обернуться штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами или даже лишением свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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