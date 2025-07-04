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04 июля, 07:15

Транспорт

ГИБДД оснастит патрульные машины системами распознавания номеров

ГИБДД оснастит патрульные машины системами распознавания номеров

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Госавтоинспекция получит новые комплексы для выявления водителей, лишенных прав. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Уже заключены госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС специальными устройствами для распознавания регистрационных знаков. Такие комплексы позволяют определять в транспортном потоке автомобили, находящиеся в розыске, а также фиксировать различные дорожные правонарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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