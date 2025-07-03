ГД подготовила законопроект о штрафах за опоздания для перевозчиков

В России хотят начать наказывать недобросовестных перевозчиков рублем. Речь идет о штрафах за опоздание общественного транспорта. Соответсвующий законопроект подготовила Госдума.

Предполагается, что сумма будет варьироваться от 3 до 30 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя. При этом срок допустимого опоздания для городского транспорта будет достигать 15 минут, а для пригородного – до 30.

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