В России могут повысить госпошлины на водительские права и авто-документы

В России с сентября ожидается рост госпошлин на водительские удостоверения и другие документы для автовладельцев. Об этом сообщила газета "Известия".

Стоимость водительских прав старого образца составит 4 тысячи рублей, нового – 6 тысяч. Кроме того, примерно в 1,5 раза вырастет цена оформления паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации.

Также изменения коснутся размера пошлин за выдачу государственных номеров и регистрационных знаков для прицепов и мотоциклов.

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