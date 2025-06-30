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30 июня, 07:15

Политика

Крупные залежи лития в ДНР перешли под контроль ВС РФ

Крупные залежи лития в ДНР перешли под контроль ВС РФ

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Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), где также находится крупнейшее месторождение лития. По данным геологов, на площади 40 гектаров залегает около 170 тонн металла.

Данное месторождение специалисты высоко оценивают не только за объем залежей, но и за их уникальность. Дело в особенностях состава сырья – участок содержит большое количество сподумена, силиката лития и алюминия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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