Трамп прекратил обсуждение соглашения о торговле с Канадой

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США останавливают все торговые переговоры с Канадой из-за введения там налога на цифровые услуги, который затрагивает американские компании. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну", – указал он.

Как подчеркнул американский президент, Оттава повторяет действия Европейского союза, который обсуждает возможность такого налога в отношении США.

Трамп добавил, что в течение недели Штаты проинформирует Канаду о размере пошлин, которые ей придется уплачивать за ведение бизнеса с Вашингтоном.

В конце прошлого года Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. По его словам, такой шаг приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет.

Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо отверг данное предложение, отметив, что его страна никогда не войдет в состав США.

Также министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркивала, что суверенитет страны не подлежит обсуждению и спорам. По ее словам, канадцы нервничают, когда кто-то смеется над суверенитетом их страны.

