Трамп заявил, что считает достижимым превратить Канаду в 51-й штат США

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным присоединить Канаду к США на правах 51-го штата. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с канадским премьер-министром Марком Карни.

"Я все еще в это верю, но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?" – приводит слова главы Белого дома РИА Новости.

В ответ Карни подчеркнул, что Канада не продается.

Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. По его словам, такой шаг приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет.

Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо отверг данное предложение, отметив, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов.

Вскоре Карни поддержал Трюдо в том, что страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского лидера. Он также добавил, что Канада победит как в торговле, так и в хоккее.

Также министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркивала, что суверенитет страны не подлежит обсуждению и спорам. По ее словам, канадцы нервничают, когда кто-то смеется над суверенитетом их страны. Оттава ждет, что это даже "обсуждать не будут, тем более смеяться", подчеркнула дипломат.

